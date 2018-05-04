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Jason Bourne hem afiş hem fragmanla döndü
Matt Damon'un karakteri ile aynı ismi paylaşan film, afiş ve fragmanını paylaştı.
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11 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 8'i yerli 11 film vizyona giriyor.
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Yeni Star Wars macerası bu ay vizyona giriyor.
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi'nden yeni posterler çıktı.
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Yıllardır beklenen üçüncü film için vizyon tarihi netleştirildi.
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Öğrenci Kafası: Soygun 11 Mayıs'ta sinemalarda!
Bir gençlik hikayesi olan filmin kadrosunda genç kuşağın parlak isimleri var