Etikete Göre Haberler:
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Rolü bırakmaya zorlayan sahneler
Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.
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Carrie Fisher’a kişisel antrenör gönderilmiş
Kilo verme tartışmalarıyla gündeme gelen Carrie Fisher yeni açıklamalar yaptı.
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Son 10 yılın en iyi fantastik filmleri
Son 10 yılda çekilen en iyi fantastik filmlerinin derlemesi.
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Star Wars setinden ilk fotoğraflar yayınlandı
Sekizinci filmin setinden yayınlanan fotoğraflar, heyecan verici görünüyor.
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Yeni bir Star Wars hikayesi
Rogue One: A Star Wars Story'den ilk fragman geldi
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Star Wars: The Force Awakens şimdiden merak uyandırmaya başladı
Star Wars serisinin yeni filmi 'Star Wars: The Force Awakens'ın fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla iyice merak uyandıran Star Wars: The Force Awakens 18 Aralık'ta vizyona giriyor. İşte Star Wars: The Force Awakens'ın ilgi çeken o fragmanı ve haberin detayları...
Son Haberler
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Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
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First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.
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Bak Şu Bücüre geliyor!
BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı
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8 Haziran Cuma haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyonda 9 yeni film var