Star Wars serisinin yeni filmi 'Star Wars: The Force Awakens'ın fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla iyice merak uyandıran Star Wars: The Force Awakens 18 Aralık'ta vizyona giriyor. İşte Star Wars: The Force Awakens'ın ilgi çeken o fragmanı ve haberin detayları...