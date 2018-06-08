Bu hafta vizyonda 9 yeni film var

Star Wars serisinin yeni filmi 'Star Wars: The Force Awakens'ın fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasıyla iyice merak uyandıran Star Wars: The Force Awakens 18 Aralık'ta vizyona giriyor. İşte Star Wars: The Force Awakens'ın ilgi çeken o fragmanı ve haberin detayları...

Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.