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2016'da onlardan iyisi yok
2016'nın en iyi yapımlarının listesi.
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Oscar'a aday filmlerin Winnie the Pooh parodisi
Bu senenin Oscar adaylarına Winnie ve arkadaşlarının dokunması ancak bu kadar eğlenceli olabilirdi.
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Oscar adaylıkları farklı olabilirdi
Oscarlık performans sergileyen ama adaylık alamayan ‘çeşitli’ oyuncular...
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Tarantino'dan yeni film
Yönetmenin son filmi 'The Hateful Eight'in galası geçtiğimiz günlerde Los Angeles’ta yapıldı.
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Angelina mı Helena mı?
Çekimleri yakında başlayacak 25. Bond filminin kötü karakteri için ilk dedikodular...
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Büyükada'da yazlık sinema devam ediyor!
Bu hafta Hemşire adlı yerli yapım izlenecek
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Beklenen filmden ilk Halle Berry karesi paylaşıldı!
Devam halkası John Wick 3: Parabellum detayları geliyor!
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İnanılmaz Aile 2: yeni poster yayınlandı!
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