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Korku cenneti 2000'ler
2000'lerde çekilen 26 korku filmi.
Son Haberler
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Erkan Petekkaya’lı Kapan’dan ilk teaser
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.
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Liam Neeson intikam ateşiyle yanıyor
Aksiyon filmlerinin deneyimli aktörü Liam Neeson’ın başrolünü üstlendiği Cold Pursuit’ten yeni fragman yayımlandı.
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38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisinde yer alacak isimler belli oldu
38. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma jürisi belirlendi. Başkanlığını Ümit Ünal’ın üstleneceği jüride Derya Alabora, Alican Yücesoy, Andreas Sinanos ve Gaye Boralıoğlu yer alacak.