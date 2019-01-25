DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.

İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.

Vizyonda başarısız olup bir şansı daha hak eden korku filmlerinin listesi.

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