Usta oyuncu Haluk Bilginer'inde rol alacağı Hollywood filmi 'The Mountains and The Stones' Kapadokya'da çekilecek. Kapadokya'da çekilecek olan 'The Mountains and The Stones' filminde Haluk Bilginer'in yanısıra Josh Hartnett, Hera Hilmar ve Michael Huisman da rol alacak.