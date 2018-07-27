Etikete Göre Haberler:
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Geleceğin korkutucu yüzünü görmeye hazır olun!
Bilim kurgu – gerilim filmi Upgrade’den Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı.
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Arınma Gecesi serisinin geleceğiyle ilgili bilgiler geliyor
Arınma Gecesi: Seçim Yılı filminin ardından serinin geleceği ile ilgili tartışmalar sürerken gelen bir röportaj, dördüncü filmle ilgili ipuçları verdi.
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Arınma Gecesi seçime gidiyor
Arınma Gecesi'nin üçüncü filminden yeni fragman yayınlandı.
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Yeni bir 'Arınma Gecesi'ne hazır mısınız?
Arınma Gecesi 3: Seçim Yılı'nın ilk fragmanı yayında...
Son Haberler
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.