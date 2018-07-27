Etikete Göre Haberler:
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Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
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Yaşadıkları 'Diriliş' filmini aratmadı
İngiliz kayakçı Janveer Sandhu, Bulgaristan'da filmi hatırlatan tehlikeli bir macera yaşadı.
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Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi
Leonardo DiCaprio'nun Rus ikizi Roman Burtsev sosyal medyada fenomen oldu.
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Leo'ya Oscar'ını siz kazandırın
Leonardo DiCaprio'nun Oscar yolculuğu bilgisayar oyunu oldu...
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'Senin yüzüne ne olmuş?'
Tom Cruise, sosyal medyanın diline düştü.
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Yılın en iyi kostüm tasarımları
Yılın en iyi kostüm tasarımı ödülü 28 Şubat gecesi kimin olacak? Adayları tek tek inceleyelim...
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Leonardo DiCaprio'ya 5 saatlik makyaj
Leo, senenin çok konuşulan filmi 'The Revenant'a böyle hazırlandı.
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2016 Oscar adayları açıklandı
Akademi Ödülleri'nde 2016 adayları belli oldu.
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DiCaprio neden Jedi olmak istemedi?
Leonardo DiCaprio zamanında Anakin Skywalker rolünü neden reddettiğini sonunda açıkladı...
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.