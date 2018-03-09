Etikete Göre Haberler:
-
4 ödüllü en iyi film Suyun Sesi/The Shape of Water hakkında
90. Oscar ödül töreni dün gece görkemli bir geceyle sonlandı.
-
The Shape Of Water ve Blade Runner 2049 geceye damga vurdu
Bu yıl 22.'si gerçekleşen Sanat Yönetmenleri Birliği ödülleri sahipleri ile buluştu
-
Altın Küre'de adaylar belli oldu
The Shape of Water 7 dalda adaylık kazandı.
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.