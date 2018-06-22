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Başrolde Ewan McGregor!
The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!
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Rolü bırakmaya zorlayan sahneler
Oyuncuları her anlamda zorlayan, neredeyse filmi bırakıp çekip gitmeye yönlendiren sahneler bir arada.
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Tüyleriniz diken diken olacak
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Bu sahne senaryoda yoktu
Senaryo dışına çıkıp efsane haline gelen sahneler.
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Jurassic World: Fallen Kingdom yine gişe lideri
Jurassic World: Fallen Kingdom, üst üste üçüncü kez Box Office Türkiye hafta sonu gişe lideri oldu
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Mission: Impossible – Yansımalar ile ajan Ethan Hunt geri dönüyor!
Mission: Impossible – Yansımalar ülkemizde 27 Temmuz’da vizyona girecek.
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Spider Man 2 resmi ismi belli oldu!
Örümcek-Adam: Eve Dönüş'ün merakla beklenen devam halkası resmi ismine kavuştu