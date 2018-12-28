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Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler
Mutlaka aralarından bazılarını izlemişsinizdir ama eminiz ki bu bilgileri bilmiyorsunuz. İşte ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler...
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Yetişkinler için bilim-kurgu
Daha çok yetişkin izleyiciye hitap eden 16 bilim-kurgu filmi.
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.