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Son yılların kadınları
90'lardan günümüze, sinemada işlenen kadın hikayeleri.
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Nuri Alço, Vallahi Hortladı filmiyle beyazperdede
Vallahi Hortladı 20 Nisan'da sinemalarda
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Velayet/Custody Film Eleştirisi
Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
Yılbaşından nefret eden yeşil dostumuzdan haberler var