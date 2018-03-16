Etikete Göre Haberler:
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Bol spoilerlı: Walking Dead 7. Sezon 1. Bölümünde neler oldu?
The Walking Dead’in yeni sezon ilk bölümünü sizin için inceledik. Dizi bu sene de bekleneni verecek mi dersiniz?
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Çizgi romanlardan uyarlanan en iyi 9 dizi
Kahramanlara ben doymadım diyorsanız çizgi roman evreninden uyarlanmış en iyi 9 diziyi sıraladık
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Dünden bugüne en iyi korku dizileri
Geçmişten günümüze, korku türündeki dizilerin bir listesi.
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Yeni Zombiler seçilecek
The Walking Dead dizisi, zombi parkından oyuncu arıyor.
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Yılın en korkunç dizisine hazır olun
Uzun zamandır beklenen korku dizisi Outcast, 10 bölümlük ilk sezonuyla geliyor…
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Zombilerin arasında yürüyebilir miydiniz?
The Walking Dead eğlence parkı, Universal Studios'da bu yaz hizmete giriyor…
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The Walking Dead'den sürprizli final
Popüler dizi The Walking Dead'in sezon finalinde sürprizler bizi bekliyor.
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Fear the Walking Dead’den bol zombili ikinci fragman
Beklenen dizi Fear the Walking Dead’in yeni sezon fragmanı yayınlandı.
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Johnny Depp zombi oldu
Ünlü TV dizisi The Walking Dead'in son bölümünde Johnny Depp sürprizi…
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Kamera arkasında neler oluyor?
Çok sevilen filmlerin ve dizilerin kamera arkalarından renkli görüntüler…
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Dünyanın herhangi bir yerinde kadın olmak...
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23 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta vizyona giren filmler arasında Pasifik Savaşı: İsyan, Bordo Bereliler 2: Afrin ve Çocuklar Sana Emanet öne çıkıyor.
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Grinç'ten dublajlı fragman geldi
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