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Bu filmler uzun yıllar korkutacak
İleride bir klasiğe dönüşebilecek 6 korku filmi...
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'Cadı' filminden tüyler ürpetici fragman
Festivallerden ödüllerle dönen 'Cadı' filminden yeni bir fragman yayınlandı...
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Yılın en korkunç filminden yeni fragman!
Gösterildiği tüm ülkelerde övgüyle karşılanan ve yılın en korkunç filmi olduğu söylenen The Witch'in yeni bir fragmanı yayınlandı.
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12 Savaşçı / 12 Strong
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37. İstanbul Film Festivali 6 Nisan'da başlıyor!
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Arapsaçı filminden yeni fragman!
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