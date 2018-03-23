Etikete Göre Haberler:
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Kimsenin bilmediği korku filmleri
Muhtemelen birçok kişinin adını bile duymadığı 17 korku filmi.
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Fantastik Canavarlar'dan yeni video!
Harry Potter evrenine geri döneceğimiz Fantastic Beasts and Where to Find Them'den bir kamera arkası videosu yayınlandı...
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Ethem Sarısülük'ün hikayesi ''Haziran Yangını'' vizyonda
Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı "Haziran Yangını" belgeseli, Ethem Sarısülük'ün hiyakesini anlatıyor. Gezi Parkı protestosunda başına aldığı kurşun sonrasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün hikayesi ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesinin anlatıldığı Haziran Yangını 12 Haziran'da Cuma günü vizyona girdi.
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Yeni Harry Potter filminde Kate Upton olabilir
Harry Potter dünyasında geçen yeni film için Kate Upton düşünülüyor
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
Onur Ünlü filmografisinin Gerçek Kesit’e ihtiyacı yok!
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Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor?
Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...