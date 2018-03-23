Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...

ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı "Haziran Yangını" belgeseli, Ethem Sarısülük'ün hiyakesini anlatıyor. Gezi Parkı protestosunda başına aldığı kurşun sonrasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün hikayesi ve ailesinin verdiği hukuk mücadelesinin anlatıldığı Haziran Yangını 12 Haziran'da Cuma günü vizyona girdi.

Muhtemelen birçok kişinin adını bile duymadığı 17 korku filmi.

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