Etikete Göre Haberler:
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Psikolojik gerilim filminden ürkütücü fragman
H.P. Lovecraft Film Festivali’nde gösterilen “They Remain”in ilk fragmanı yayınlandı
Son Haberler
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13 Nisan haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona tam 10 yeni film giriyor.
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Zamanda Kırılmalar/A Wrinkle in Time vizyonu yaklaştı
Ava DuVernay yönetmenliğindeki fantastik filmin dublajlı fragmanını izleyelim.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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James Franco yeniden yönetmen koltuğunda!
Future World'den yeni fragman yayınlandı.