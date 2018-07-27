Etikete Göre Haberler:
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Geleceğin korkutucu yüzünü görmeye hazır olun!
Bilim kurgu – gerilim filmi Upgrade’den Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı.
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Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?
Avengers: Infinity War filminde Thanos’un planı yüzünden kül olup uçan Avengers kahramanlarından hangileri geri dönebilecek.
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Çizgi romandan gerçeğe
Marvel karakterlerinin aslında nasıl görünmesi gerektiğini biliyor musunuz?
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Hulk telefonunu kapamayı unutursa
Mark Ruffalo, 'Thor: Ragnarok' filmini yanlışlıkla canlı yayınladı.
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Thor: Ragnarok'tan yeni görüntüler
Thor: Ragnarok'tan kamera arkası görüntüleri geldi.
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Zack Snyder Justice League'in kötülerini açıklamış olabilir
Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...
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Natalie Portman Marvel'i bitirdi
Thor serisinde başarılı bir performans yakalayan Natalie Portman, Marvel ile ilişkisini bitirmiş gibi görünüyor.
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Thor olmak için günde 35 öğün yemek yiyor
Chris Hemsworth'in dublörü, Thor olabilmek için elinden geleni yapıyor.
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Nasıl Thor olunur?
Chris Hemsworth hayranlarıyla sırrını paylaştı.
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Thor zayıflamak istemiyor
Chris Hemsworth, Denizin Ortasında filminin çekimi için verdiği kilolardan rahatsızlık duyuyor.
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Üniversite öğrencisine Thor'dan büyük jest
Chris Hemsworth, cüzdanını bulan öğrenciye büyük jest yaptı.
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Marvel'in en güçlüsü kim ?
Marvel karakterleri arasından seçilen en güçlü 10 süper kahraman.
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Dövmenin laneti mi?
İşler hiç de bekledikleri gibi gitmedi.
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Thor 3 son filmi olacak
Marvel karakterlerinden Loki'yi canlandıran Tom Hiddleston hayranlarını üzecek açıklamalar yaptı…
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Batman ve Superman'in ezeli düşmanları
İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...
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Marvel hayranlarını çileden çıkaran 7 sahne
Marvel'in, hayranlarını öfkeden deliye döndüren 7 sahnesi bugün hala hafızalarımızda ilk günkü tazeliğiyle duruyor…
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Thor kaslarına geri kavuştu!
Chris Hemsworth, Thor karakteri için tekrar yapılanıyor...
Son Haberler
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Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
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‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
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Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
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Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.