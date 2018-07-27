Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.

İşte size Batman ve Superman'in zengin düşman galerisinin en etkileyici 8 karakteri...

İşler hiç de bekledikleri gibi gitmedi.

Chris Hemsworth'in dublörü, Thor olabilmek için elinden geleni yapıyor.

Thor serisinde başarılı bir performans yakalayan Natalie Portman, Marvel ile ilişkisini bitirmiş gibi görünüyor.

Önümüzdeki senenin en merakla beklenen filmlerinden Justice League, iki büyük kötü karakteri açıklamış olabilir. Üstelik beklemediğimiz bir şekilde...

Marvel karakterlerinin aslında nasıl görünmesi gerektiğini biliyor musunuz?

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