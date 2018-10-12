Etikete Göre Haberler:
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Aamir Khan’ın son filminden Türkçe afiş
Başrolünü Aamir Khan’ın üstlendiği Bollywood filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın yerli afişi yayınlandı.
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Aamir Khan'ın son filminden beklenen fragman yayımlandı
Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) fragmanı izleyiciyle buluştu.
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Aamir Khan'ın mutlaka izlenmesi gereken 10 filmi
Kasım ayında vizyona girecek olan "Thugs Of Hindostan" filmi öncesi Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın sevilen filmlerini derledik.
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Aamir Khan’ın son filmi vizyon için gün sayıyor
Ülkemizde çok sevilen Bollywood yıldızı Aamir Khan’ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.