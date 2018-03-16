Etikete Göre Haberler:
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Doctor Strange'i izlemeden önce bilmeniz gereken 6 şey
Marvel Sinematik Evreni, gittikçe genişliyor. Doktor Strange, enfes bir şekilde beyaz perdede karşımıza çıkmadan önce, hem bilgilerimizi tazeleyip hem de bilmediklerimizi öğrenelim.
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Doctor Strange Comic Con'dan kazançlı çıktı
Marvel'ın sonbaharda vizyona girecek yeni filmi Doctor Strange, Comic Con'dan eli boş dönmedi.
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Doctor Strange’ten ilk fragman geldi
Marvel’ın yeni alametifarikası Doctor Strange’ten ilk fragman yayınlandı.
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Doctor Strange'in yeni görüntüleri yayında
Marvel'in en yeni süper kahramanı Doctor Strange'in yepyeni görüntüleri basına sızdı…
Son Haberler
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Avengers: Infinity War fragmanı!
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.