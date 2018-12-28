Etikete Göre Haberler:
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Efsane filmler hakkında bilinmeyen gerçekler
Mutlaka aralarından bazılarını izlemişsinizdir ama eminiz ki bu bilgileri bilmiyorsunuz. İşte ünlü filmlerin perde arkasından eğlenceli ve bir o kadar da şaşırtıcı bilgiler...
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Zalimsin Rose!
Kate Winslet, Titanic’te Rose’un Jack’i ölüme terk ettiğini düşündüğünü söyledi.
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Oscar ödüllü James Horner hayatını kaybetti
Akıl Oyunları, Titanik, Avatar, Braveheart gibi sayısız filmin müzisyeni James Horner yaşamını yitirdi. James Horner'ın uçak kazasında hayatını kaybettiği belirtildi. James Horner Titanik filmine yaptığı müziklerle Oscar kazanmıştı.
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Hızlı ve Öfkeli 7 şimdi de Türkiye'de rekor kırdı!
Hızlı ve Öfkeli 7 Türkiye'de 'tüm zamanların en çok izlenen filmleri' listesinde 20. sıraya yükseldi.
Son Haberler
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.
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28 Aralık vizyondaki filmler
Sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girecek. Börü, aksiyon ve macera tutkunlarının favori Aquaman ve Mary Poppins: Sihirli Dadı haftanın öne çıkan yapımları.