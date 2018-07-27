15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.

ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.

Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.

Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.

Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı

Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...

Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.

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