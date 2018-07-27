Etikete Göre Haberler:
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Jim Jarmusch ve Tilda Swinton'dan güzel haberler!
Yönetmenin son filminin çekimlerine bu yaz başlanacağı söyleniyor
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Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!
Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
Benicio Del Toro ve Josh Brolin yeniden karşımızda!
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Başrolde Ewan McGregor!
The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!
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Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı
Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018
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Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!
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Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var?
Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...
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Mission: Impossible - Fallout'tan yeni fragman geldi
Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.
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Venom: Zehirli Öfke fragmanı çok beğenildi
Fragmana olan ilgi Wonder Woman ve Doctor Strange’i geride bıraktı
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Çince Tosun Paşa!
Kült film, Türk - Çin Kültür Derneği tarafından Çince'ye çevrildi
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Elton John'ın hayat hikayesi film oluyor!
Filmde kült müzisyeni Taron Egerton canlandıracak.
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Yeni Terminator ekibi belli olmaya başladı
James Cameron öncülüğünde hazırlanan yeni Terminator filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
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Lavinya filmine destek olmak ister misin?
Lavinya'nın daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması amacıyla kitlesel fonlama sitesi fongogo'da bir destek kampanyası başlatıldı.
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Can Feda filmi yasaklandı mı?
Türk askerinin kahramanlığını anlatan 'Can Feda' filmi Avrupa turnesinde ilginç olaylar yaşandı.
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Fatih Akın'dan Kürk Mantolu Madonna uyarlaması!
Sabahattin Ali'nin çok satan eseri Kürk Mantolu Madonna'nın sinema uyarlaması bu yıl içerisinde çekilecek.
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Lavinya filminden fragman geldi!
Kerem Topuz'un ikinci uzun metrajından etkileyici fragman...
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Sicario 2: Soldado yeni fragman yayınlandı
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
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Gişe galipleri değişmedi
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
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Tilda Swinton, Memoria filmiyle geliyor
Apichatpong Weerasethakul’un son filminin adı Memoria.
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Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
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16 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Tomb Raider, Kaybedenler Kulübü Yolda ve Öldürme Arzusu öne çıkan filmlerden...
Son Haberler
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Black Widow'u kim yönetecek?
Scarlett Johansson'lı Black Widow için kadın yönetmenlerle görüşülüyor.
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Jim Jarmusch ve Tilda Swinton'dan güzel haberler!
Yönetmenin son filminin çekimlerine bu yaz başlanacağı söyleniyor
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22 Haziran haftası vizyon filmleri
Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor.
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I. Dünya Savaşı filmi 1917 geliyor!
Sam Mendes, Steven Spielberg'in yapımcılığını üstleneceği I. Dünya Savaşı filmi 1917'yi yönetecek.