Hayranlarının dört gözle beklediği John Wick 3’ten yeni bir kare yayınlandı.

Tolga Çevik ve Melis Birkan'ı beyaz perdede buluşturan Sen Benim Her Şeyimsin 9 Aralık'ta vizyona girecek.

Çekimleri devam eden Organize İşler 2’den kamera arkası görüntülerden oluşan bir video paylaşıldı.

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