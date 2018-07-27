Etikete Göre Haberler:
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Mission: Impossible – Yansımalar vizyona hazır
Vizyon için geri sayıma geçen Mission: Impossible – Yansımalar filminden yeni afiş yayımlandı.
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Mission: Impossible - Yansımalar yeni altyazılı fragman yayınlandı
Filmin vizyon tarihi 27 Temmuz 2018
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Mission: Impossible - Fallout'tan yeni fragman geldi
Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.
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Tom Cruise'lu Mission Impossible 6'dan fragman yayınlandı
Artık Tom Cruise'la özdeşleşen Mission Impossible serisinin 6. filmi Mission: Impossible – Fallout’un ilk fragmanı yayınlandı
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En iyi 10 istila filmi
Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.
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Aksiyon filmlerini bize sevdiren en iyi 10 aksiyon filmi aktörü
Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.
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Ayrılık kızışıyor
Cruise-Holmes çiftinin ayrılığı ile gelişen olaylar.
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Jared Leto yeni Lestat olabilir
Yeniden çekilecek olan Vampirle Görüşme filmi için Lestat rolüne Jared Leto düşünülüyor
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Gladyatör, The Mummy filmine giriyor
Russell Crowe, yeniden çekilecek The Mummy'nin oyuncu kadrosuna dahil oldu.
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Tom Cruise'un kalbini çalacak
Annabelle Wallis, Mumya filmlerinin yeniden çevriminde Tom Cruise'un yanında rol alacak…
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Neden hala Oscar ödülleri yok?
Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?
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'Senin yüzüne ne olmuş?'
Tom Cruise, sosyal medyanın diline düştü.
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Top Gun 2 için dönüş zamanı
Filmin geri dönüşü için görüşmeler ilk Tom Cruise ile başladı...
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Tom Cruise filmi için bunu da yaptı
Tom Cruise, sualtında çekilen bir sahnede nefesini tam 6 dakika boyunca tuttu.
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Tom Cruise'dan tehlikeli sahne
Tom Cruise'un, Görevimiz Tehlike 5 için çektiği sahnenin perde arkası...
Son Haberler
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Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
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What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.
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Beklenen filmlerin fragmanları
Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.
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Yeni Joker filmine usta isim
Joaquin Phoenix’li Joker filminden gündem yaratan haberler gelmeye devam ediyor.