Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.

Filmin geri dönüşü için görüşmeler ilk Tom Cruise ile başladı...

Akademi bazı oyuncuları görmüyor mu?

Yeniden çekilecek olan Vampirle Görüşme filmi için Lestat rolüne Jared Leto düşünülüyor

Hollywood filmlerinin olmazsa olmazı olan aksiyon filmleri özellikle 60'lardan sonra beyaz perdede ağırlığını koydu. Bu filmlerin en iyi aktörlerini bir araya topladık.

Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.

Christopher McQuarrie'nin yönettiği film, Türkiye'de de 27 Temmuz 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

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