Etikete Göre Haberler:
-
Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
-
Yıllar geçse de unutamayacağımız en iyi 8 Tom Hanks filmi
Tom Hanks, herkes için en az bir tane özel filmi ifade eder. Türkiye'de tamamı popüler olan bu harika Tom Hanks filmleri, o eski günleri özletecek.
-
En iyi LGBTI filmleri
Onur yürüşünün yıl dönümünde evden izleyebileceğiniz birbirinden etkili LGBTI konulu filmleri listeledik.
-
Onlar kendi filmlerini izlemiyorlar
Kendi filmlerini izlemeyen oyuncuların listesi.
-
Oscar ödüllü aktörlerin tuhaf rolleri...
Ödülü almadan önce nerede görüldüler?
-
Thor kaslarına geri kavuştu!
Chris Hemsworth, Thor karakteri için tekrar yapılanıyor...
-
Filmlerle ilgili bilmediğiniz 8 gerçek
IMBb'ye göre son 25 yıla damga vuran filmlerle ilgili en şaşırtıcı gerçekler
Son Haberler
-
Tomb Raider Filmi Eleştirisi
15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
-
Can Feda filminin fragmanı yayınlandı
Can Feda 6 Nisan'da sinemalarda olacak.
-
Tom Hanks, Greyhound ile geliyor!
Film, 'The Good Shepherd' romanından uyarlanıyor.
-
Kaybedenler Kulübü Yolda Filmi Eleştirisi
Her zaman kaybettik senle ben!