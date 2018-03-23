Etikete Göre Haberler:
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Komutan Christopher Nolan
Christopher Nolan'ın yeni filminin set görüntüleri yayınlandı.
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Yılın dizisinden yeni fragman
Taboo'da Tom Hardy'yi şimdiye dek hiç görmediğimiz sıradışı bir rolde izleyeceğiz...
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Soğuğa aldırış etmedi
Tom Hardy, 'Taboo' dizisi çekimlerine başladı.
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Hala Ailecek Şaşkınız!
Dördüncü haftada gişe galibi aynı
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Matrix'i yeniden kim çekecek?
Hollywood'un gözü Matrix'in üzerinde...
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Tom Hardy, Al Capone oluyor!
ABD’nin en büyük mafyatik isimlerinden biri olan Al Capone'yi yakışıklı ve başarılı oyuncu Tom Hardy canlandıracak.
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Gerçek Kesit: Manyak Filmi Eleştirisi
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