Etikete Göre Haberler:
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Tom Hiddleston yeni James Bond olabilir
James Bond için bahisler askıya alındı.
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Thor 3 son filmi olacak
Marvel karakterlerinden Loki'yi canlandıran Tom Hiddleston hayranlarını üzecek açıklamalar yaptı…
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'Kızıl Tepe' ön gösterimine davetlisiniz!
15 Ekim'de İstanbul Beyoğlu Fitaş Sineması'nda düzenlenecek 'Kızıl Tepe' filmi ön gösterimine çift kişilik davetiye kazanın!
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Nicole Kidman'lı Partilerde Kız Tavlama Sanatı fragmanı geldi
Elle Fanning ve Nicole Kidman başrolde...
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Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!
Öğrenci Kafası: Soygun adlı film 27 Nisan'da vizyonda
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Japon yönetmen Özbekistan’da film çekecek
Kiyoshi Kurosawa şimdilik adı To The Ends Of The Earth olan projesini Özbekistan’da çekeceğini açıkladı.
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Bizim Köyün Şarkısı ve Başlat, gişe birincileri!
Türkiye ve Amerika haftasonu gişe rakamları belli oldu