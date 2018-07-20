Ödül sezonuna adım adım yaklaştığımız şu günlerde, sezonun açılmak üzere olduğunun ilk habercisi Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu.

Matt Damon'un karakteri ile aynı ismi paylaşan film, afiş ve fragmanını paylaştı.

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