Etikete Göre Haberler:
-
Kimsenin bilmediği korku filmleri
Muhtemelen birçok kişinin adını bile duymadığı 17 korku filmi.
-
Robert Downey Jr. 2 yıl daha Demir Adam olacak
Robert Downey Jr. 200 milyon kazandıran Iron Man olarak 2 yıl devam ediceğine söz verdi.
Son Haberler
-
Büyükada Adalar Kent Konseyi’nde Yazlık Sinema Keyfi başlıyor!
29 Mayıs'ta Babamın Kanatları, Büyükada'da ücretsiz izlenecek!
-
Merakla beklenen Mogli: Orman Çocuğu filminin altyazılı fragmanı
Rudyard Kipling'in ikonik romanından karanlık bir beyazperde yorumu
-
Dümdüzz Adam geliyor!
Komedi filminde Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Ersin Korkut gibi isimler var..
-
Spider-Man: Homecoming'de kimler kimler var?
Micheal Keaton ve Jake Gylenhaal gibi isimlerden haberler var...