Etikete Göre Haberler:
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Mark Wahlberg ölümcül bir mücadelede
Nefes nefese bir aksiyon vadeden Mark Wahlberg’li Mile 22 filminden fragman yayımlandı.
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En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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Transformers 5'in ismi açıklandı
Paramount Pictures Transformers 5'in resmi ismini açıkladı: Transformers: The Last Knight.
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Megan Fox son noktayı koydu
Ünlü oyuncu bilindik rollerine veda ediyor.
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Bumblebee filmi geliyor
Paramount film şirketi, bir 'Bumblebee' filminin yolda olduğunu açıkladı...
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Transformers 5 onun için serinin son filmi!
Ünlü yönetmen Michael Bay, Transformers 5'i de çektikten sonra seriye veda edeceğini açıkladı...
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Megan Fox'un yerine Victoria's Secret modeli
Ünlü çizgi film 'Transformers'ın beyazperde uyarlamasının üçüncü filminde Victoria's Secret modeli Rosie Huntington-Whiteley yer alacak.
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'Transformers' kızı olacak
İsrailli manken Bar Refaeli'nin Transformers serisinin son filminde rol alacağı belirtildi.
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'Transformers 3'te Megan Fox yok
Michael Bay imzalı gişe canavarı 'Transformers'ın üçüncü bölümünde, serinin güzel yıldızı Megan Fox yer almayacak.
Son Haberler
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Oscar Isaac Nazi avında
Başrollerini Ben Kingsley ve Oscar Isaac’in paylaştığı Operation Finale’den yeni fragman yayımlandı.
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Şahan Gökbakar 'Recep İvedik 6' hakkında konuştu
Oyuncu Şahan Gökbakar, 'Recep İvedik 6' filminin, nerede çekileceğini açıkladı.
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I Am Paul Walker’dan ilk fragman
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğan Paul Walker’in hayatını anlatan I Am Paul Walker belgeselinden ilk fragman yayımlandı.
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25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin afişi hazır
Adana Büyükşehir Belediyesi’nce 22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nin afişi hazırlandı.