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Turkish’i Dondurma geliyor!
Yaşanmış ve tarihin sayfaları arasında yerini almış hayat hikayelerini beyazperdeye taşıyan Dijital Sanatlar Yapımevi, bu kez 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayatını sinemaya uyarlıyor.
Son Haberler
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.