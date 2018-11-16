Etikete Göre Haberler:
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
Son Haberler
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Yüzyılın Casusu Çiçero için geri sayım başladı
18 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek Çiçero’nun afişi izleyicilerin beğenisine sunuldu.
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‘Bir Aşk İki Hayat’tan ilk fragman geldi
Başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Bergüzar Korel’i bir araya getiren, ‘Bir Aşk İki Hayat’ın merakla beklenen fragmanı yayınlandı.
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Stranger Things 3. sezon tarihi belli oldu
Netflix’in sevilen yapımlarından Stranger Things üçüncü sezonuyla 4 Temmuz 2019’da kaldığı yerden devam ediyor.
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"Bizim İçin Şampiyon" 1 milyon seyirciyi aştı
Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.