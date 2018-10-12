Etikete Göre Haberler:
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Cem Yılmaz en beğendiği oyuncuyu açıkladı
Antalya Film Festivali’nde 20’nci sanat yılını kutlayan Cem Yılmaz, en beğendiği oyuncuyu açıkladı.
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İbrahim Tatlıses’e Onur Ödülü
55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nden İbrahim Tatlıses’e ‘Onur Ödülü’
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‘Bir filmi çekmeden 2 yıl avcılık yapıyorum’
55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Antalya Film Forum’da genç yönetmenlerle özel bir atölye düzenleyen dünyaca ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, genç sinemacılar ve sinemaseverlerle bir araya geldi.
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Ünlü yönetmen Antalya'da başına gelen olayı film yapacak
Oscar'lı yönetmen Asghar Farhadi Antalya'da başına gelen olayı film yapacak.
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Antalya’dan Vincent Cassel geçti
Fransız aktör Vincent Cassel Uluslararası Antalya Film Festivali için Türkiye’ye geldi.
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55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yıldız yağmuru
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 55’inci yıla özel 55 filmlik zengin bir programla sinemaseverleri selamlamaya hazırlanan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde bu yıl da yıldız yağmuru yaşanacak.
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‘Dişi Terminatör’ Antalya’ya geliyor
‘Terminatör 3’ filminin yıldızı Kristanna Loken, 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’ne katılmak üzere 3 Ekim’de Türkiye’ye geliyor.
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Dünya sinemasının en iyileri Antalya’da yarışacak
Bu yıl 55’incisi gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu.
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Olay sahnelerin olduğu filmden poster geldi
Oscar ve Altın Küre ödüllü sevilen aktör Nicolas Cage’in başrolünü üstlendiği gizem ve gerilim filmi “Between Worlds”ten yeni bir poster yayınlandı.
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Söylentilere son noktayı koydu
Güzel oyuncu Dakota Johnson, yeni filmi Suspiria'nın galası için Londra'daydı.
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Emma Watson aradığı aşkı buldu
İngiliz oyuncu Emma Watson yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.
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Çetenin yeni üyesi
Vizyona girmesine az bir zaman kala Organize İşler 2’den Taklacı Ziya karakteri gün yüzüne çıktı.