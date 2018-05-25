Etikete Göre Haberler:
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Bu filmler bizi kandırdı
Gerçek hikayeden uyarlandığı iddia edilen filmlerdeki bin bir farklı yalan.
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Babalar gününe özel filmler
Baba-çocuk temasını işleyen filmlerin listesi.
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Kaş'ta Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampı!
6-12 Ağustos tarihlerinde Kamera Önü Oyunculuk ve Film Okuma kampına katılmaya ne dersiniz?
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Kadıköy Belediyesi yeni bir Sinematek/Sinema Evi kuruyor
İlk kuruluşundan 53 yıl sonra yeniden bir Sinematek/Sinema Evi kuruluyor.
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25 Mayıs haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta sinemalarda 9 yeni film var
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Sicario: Day Of The Soldado 29 Haziran’da vizyonda
Devam filmi Sicario: Day Of The Soldado'da Benicio Del Toro ve Josh Brolin karşımızda!