Etikete Göre Haberler:
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Rejimler değişti, onlar film çekti
Ülkelerdeki rejim değişikliklerini konu edinen filmlerin listesi.
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Yaşar Kemal filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gösterilecek
Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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Sinema tarihinin en seksi karakterleri
İngiliz sinema portalı Chili’nin katılımcılarına sorarak hazırladığı ve binlerce sinemaseverin tercihlerine dayanılarak oluşturulan “Sinema tarihinin en seksi kadın ve erkek karakterleri” sıralaması yayımlandı.
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Erkan Petekkaya’lı Kapan’dan ilk teaser
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünü Öykü Çelik, Kemal Uçar ve Ali Gürer ile paylaştığı Kapan filminin ilk teaserı yayınlandı. Filmin sosyal medya hesaplarından yayınlanan teaser merak uyandırdı.
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Aquaman 'milyar dolar' kulübünde
DC Comics'in son süper kahraman filmi Aquaman, Aralık ayında gösterime girdikten sonra geçtiğimiz hafta dünya genelinde 1 milyar dolar gişe hasılatı yaptı.