İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film 5 Ekim’de vizyona giriyor.

MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.

Star Wars’ın (Yıldız Savaşları) yeni çekilecek devam filminde rol alacak isimler belli oldu. Kadroda sürpriz isimler var.

Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.

Oscar ödüllü oyuncu Casey Affleck, hakkındaki taciz iddiaları hakkında ilk defa bir açıklama yayımladı.

Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Avrupa Sinema Gözlemevi’ne göre, yerli filme ilgi açısından 2017 yılında Türk sineması Avrupa’da yine yeni bir rekora imza attı.

Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.

Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.

Warner Bros. Henry Cavill’li Superman serisini askıya aldığını, bunun yerine Supergirl karakterinin merkezde yer aldığı yeni filmlere odaklandığını açıkladı.

Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.

Superman’i canlandıran Henry Cavill’in artık Superman olmayacağına dair dedikodular ne kadar doğru?

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