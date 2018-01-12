Etikete Göre Haberler:
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Superman’de son durum ne?
Superman’i canlandıran Henry Cavill’in artık Superman olmayacağına dair dedikodular ne kadar doğru?
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Jon Hamm Batman olmak istiyor
Yakışıklı aktör John Hamm, Ben Affleck'in yerine Batman rolüne talip olduğunu açıkladı.
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Superman gidiyor Supergirl geliyor
Warner Bros. Henry Cavill’li Superman serisini askıya aldığını, bunun yerine Supergirl karakterinin merkezde yer aldığı yeni filmlere odaklandığını açıkladı.
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Gupse Özay: Nefret ettim
Filmleri için kilo alıp hızla veren Gupse Özay: “bütün rahatsızlıklara yakalandım” ifadelerini kullandı.
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Gişenin galibi İnanılmaz Aile 2
Türkiye sinemalarında bu hafta sonu animasyon rüzgarı esti.
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Sinemada zirve yerli filmlerin
Geride bıraktığımız 2018'in ilk 8 ayında, en çok izlenen 10 filmin 6'sını yerli filmler oluştururken, listenin zirvesinde ise Cem Yılmaz yer aldı.
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Tarantino aradığını buldu
Quentin Tarantino heyecanla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filmi için Charles Manson‘ı oynayacak aktörü seçti.
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31 Ağustos vizyona giren filmler
Bu hafta sinemalarda 1'i yerli olmak üzere 7 film sinemaseverlerle buluşacak.
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Türk sinemasından rekor
Avrupa Sinema Gözlemevi’ne göre, yerli filme ilgi açısından 2017 yılında Türk sineması Avrupa’da yine yeni bir rekora imza attı.
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Once Upon A Time In Hollywood filmine yeni isim
Merakla beklenen Once Upon A Time In Hollywood filminin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
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Keloğlan Yeni Masal’dan fragman yayınlandı
7 Eylül’de vizyona girecek olan Keloğlan Yeni Masal filminin ilk fragmanı yayınlandı.
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Yıllar sonra tacizi kabul etti
Oscar ödüllü oyuncu Casey Affleck, hakkındaki taciz iddiaları hakkında ilk defa bir açıklama yayımladı.
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Margot Robbie’den ilk fotoğraf
Quentin Tarantino’nun yıldızlar geçidi gibi olan filmi Once Upon A Time in Hollywood’dan Margot Robbie’li ilk görsel yayınlandı.
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Açık havada sinema keyfi
Zorlu Center, sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı.
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Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kare geldi
Çekimleri başlayan Star Wars: Episode IX’ın setinden ilk kareyi yönetmen J.J. Abrams paylaştı.
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The Happy Prince’ten afiş ve fragman
Oscar Wilde’ın çileli son günlerinin anlatıldığı The Happy Prince’ten yeni afiş ve fragman yayımlandı.
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Geleceğin korkutucu yüzünü görmeye hazır olun!
Bilim kurgu – gerilim filmi Upgrade’den Türkçe altyazılı fragman paylaşıldı.
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İşte yeni Star Wars kadrosu
Star Wars’ın (Yıldız Savaşları) yeni çekilecek devam filminde rol alacak isimler belli oldu. Kadroda sürpriz isimler var.
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Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
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Death of Superman projesinden haberler var!
Warner Bros yeni projesiyle ilgili gelişmeler aktardı
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Kim Ki-duk da taciz ve tecavüzle suçlanıyor!
MeToo ve Time’s Up gibi hareketler taciz vakalarını gün ışığına çıkarıyor.
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Super Mario film oluyor
Çocukluğumuzun popüler oyunlarından Super Mario'nun animasyon filminin yapımı için kollar sıvandı
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Deliha 2'den ilk teaser
Film 12 Ocak 2018'de sinemalarda...
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Superman'in 25 milyon dolarlık bıyığı
Sosyal medya Superman'in bıyığını yok etme işlemini beğenmedi.
Son Haberler
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Aamir Khan'ın son filminden beklenen fragman yayımlandı
Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın son filmi "Hindistan Eşkıyaları"nın (Thugs Of Hindostan) fragmanı izleyiciyle buluştu.
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Kelly Brook sahilde şov yaptı
İngiliz oyuncu model Kelly Brook, kendi adına çıkan takviminin çekimleri içn sahilde üstsüz poz verdi.
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Ata Demirer çiğköfteci oldu
Ata Demirer yeni filminde canlandırdığı 'Zekeriya Taştan' karakteri için Instagram hesabı açtı.
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İstanbul Muhafızları 5 Ekim’de sinemalarda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile beyazperdeye aktarılan "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı film 5 Ekim’de vizyona giriyor.