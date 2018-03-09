Etikete Göre Haberler:
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Vahşiler'den altyazılı fragman var
Oscar'lı şekil değiştirme ustası Christian Bale bu kez vahşi topraklarda! "Savaş bir adama ne yapar, haberin bile yok" diyen western dram türündeki Vahşiler'den altyazılı teaser yayınlandı
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.