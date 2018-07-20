Etikete Göre Haberler:
-
Jared Leto yeni Lestat olabilir
Yeniden çekilecek olan Vampirle Görüşme filmi için Lestat rolüne Jared Leto düşünülüyor
Son Haberler
-
Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu
Ödül sezonuna adım adım yaklaştığımız şu günlerde, sezonun açılmak üzere olduğunun ilk habercisi Venedik Uluslararası Film Festivali’nin programı belli oldu.
-
Herkesin gözü onların üstünde
Once Upon A Time In Hollywood filminin setinden renkli kareler yayımlandı.
-
Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf
Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.
-
What They Had’den ilk fragman yayımlandı
Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.