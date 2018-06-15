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Hollywood yıldızlarının en doğal anları
Ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz'in objektifinden başarılı aktrislerin en doğal yüzleri...
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I. Dünya Savaşı filmi 1917 geliyor!
Sam Mendes, Steven Spielberg'in yapımcılığını üstleneceği I. Dünya Savaşı filmi 1917'yi yönetecek.
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Yazlık sinemada Ümit Ünal imzalı 9 izlendi
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor...
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Babamın Ceketi, uzun ön hazırlık sonunda motor dedi.
Samimi, sıcak ve bir o kadar da eğlenceli bir aile komedisi olan Babamın Ceketi'nin çekimleri başladı.
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Jurassic World: Yıkılmış Krallık gişe lideri!
Jurassic World: Fallen Kingdom, Box Office Türkiye liderliğini sürdürdü.