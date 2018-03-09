Vin Diesel'in o eski halinden eser yok! Hızlı ve Öfkeli filmlerinin Dominic Toretto rolüyle bilinen aktörü Vin Diesel son görüntüsüyle şaşırttı. Bir hayli kilo aldığı gözlenen Vin Diesel sosyal medyada alay konusu olarak en çok konuşulanlar arasına girdi.