Etikete Göre Haberler:
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Paul Walker'ın hayatı film oluyor!
40 yaşındayken geçirdiği araba kazasında hayatını kaybeden Hızlı ve Öfkeli filminin yıldız oyuncusu Paul Walker’ın hayatı belgesel oluyor.
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Vin Diesel 'Bloodshot' dedi
Sevilen oyuncunun bir çizgi roman uyarlaması olan Bloodshot projesine olan ilgisi ilk kez geçen yıl konuşulmuştu.
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Hızlı ve Öfkeli 8, dünya rekoru kırdı
Dünya rekoru, Hızlı ve Öfkeli 8'in ilk hafta sonunda el değiştirdi... Artık Star Wars'un daha çok çalışması gerek...
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Uzun soluklu en iyi 9 film serisi
İşte hiç sonunun gelmesini istemediğimiz uzun soluklu en iyi 9 film serisi
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Hızlı ve Öfkeli 15 yıla büyük başarılar sığdırdı
Serinin ilk fiminin üstünden tam 15 yıl geçeerken, geriye dönüp Fast and Furious serisinin başarısını incelemekte yarar var.
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Fast and Furious'tan kamera arkası görüntüleri
Serinin yönetmeni filmin kamera arkası fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabından paylaştı.
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Vin Diesel sır vermiyor
Vin Diesel yeni projeleri ile ilgili açık konuşmuyor.
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Paul Walker'ın anısı yaşıyor
Fast and Furious ekibi Walker'ın anısını olabildiğince yaşatmaya çalışıyor.
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Hızlı ve Öfkeli Küba’da
Hızlı ve Öfkeli 8, Küba’da çekilen ilk ABD yapımı film oldu.
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Hızlı ve Öfkeli'den yeni afiş
Vin Diesel "Fast 8"in yeni afişini paylaştı.
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Furious 8’e yeni sarışın aktör
Paul Walker’ın yerine Scott Eastwood geliyor…
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Fast&Furious'a yeni kötü karakter: Charlize Theron
Güzel oyuncu filme yeni bir soluk getireceğe benzer…
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xXx: The Return of Xander Cage'in setinden yeni fotoğraflar
Vin Diesel yeni filminin çekimlerine Miami sahillerinde devam ediyor…
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Kolombiyanın en güzel kadını Vin Diesel’in aşkı…
Ariadna Gutierrez xXx: The Return of Xander Cage’de!
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Fast and Furious hakkında bilmedikleriniz...
Serinin arka planı...
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xXx'ten yeni görüntüler
Vin Diesel, xXx: The Return of Xander Cage filminden yeni görüntüleri paylaştı…
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En iyi Vin Diesel filmleri
Sevilen oyuncunun en iyi filmleri...
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Yeni düşman Charlize Theron mu?
Ünlü oyuncu Charlize Theron, gelecek yıl vizyona girecek Hızlı ve Öfkeli 8 filminin kadrosuna dahil olabilir...
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Hızlı ve Öfkeli 9 ve 10 da yolda!
Hızlı ve Öfkeli 8'in hazırlıkları sürerken serinin 9 ve 10.filmlerinin de yolda olduğu haberi kesinleşti...
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XXX 3’ten yeni set görüntüleri
Vin Diesel, sosyal medya profilinden çekimlerin başladığının mesajını veriyor
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‘XXX: The Return of Xander Cage’ için çekimler başlıyor!
2009 yılından beri planlanan film artık resmi olarak yapım aşamasında.
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Vin Diesel Paul Walker'ı anlattı
Vin Diesel, kızına 'Pauline' adını vermesinin hikayesini anlattı.
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Vin Diesel artık yağlı ve öfkeli!
Vin Diesel'in o eski halinden eser yok! Hızlı ve Öfkeli filmlerinin Dominic Toretto rolüyle bilinen aktörü Vin Diesel son görüntüsüyle şaşırttı. Bir hayli kilo aldığı gözlenen Vin Diesel sosyal medyada alay konusu olarak en çok konuşulanlar arasına girdi.
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Karşınızda 80'lerin Vin Diesel'i
Vin Diesel'in break dans yaparken çekilen videosuna bayılacaksınız!
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.