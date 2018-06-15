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Unutulmaz sinema yıldızları ve evleri
Günümüzde isimlerini duyunca önünü iliklediğimiz sinema yıldızlarının yaşadıkları evleri görmek istemez miydiniz?
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Besteci Pınar Toprak, Captain Marvel filminin müzikleri için Marvel ile anlaştığını duyurdu.
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Sicario: Day of the Soldado geliyor!
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