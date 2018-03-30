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5 unutulmaz Cem Yılmaz performansı
Box Office Türkiye, Cem Yılmaz'ın yer aldığı filmlerin, akıllarda yer eden 5 sahnesini derledi.
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Türk filmlerinin çekildiği yerler
Gerçek mekanları ile Türk filmlerinin çekildikleri yerler.
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Hong Kong Türk Filmleri Festivali başladı
İzmir Sinema Derneği tarafından projelendirilen Hong Kong Türk Filmleri Festivali, Hong Kong’un en büyük alış veriş merkezi Elements’teki The Grand Cinema Salonları’nda başladı.
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Arnold Schwarzenegger acil ameliyata alındı!
70 yaşındaki oyuncu kalp ameliyatına girdi
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Kickboxer: Misilleme Film Eleştirisi
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Scarlett Johansson, JoJo Rabbit'te başrol oynayacak
Film 2. Dünya savaşını konu alıyor.
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Çiçero filminden yeni fragman
Casus filmi Çiçero'dan beklenen fragman yayınlandı