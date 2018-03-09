Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Ketenpere, OHA Diyorum ve Dünyanın En Güzel Kokusu 2 haftanın yerli yapımları...

'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...

Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak

Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi

Fifty Shades serisinin üçüncü ve son filmi Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), açılış hafta sonunda elde ettiği $38,8 milyonla Box Office ABD'nin zirvesine yerleşti

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