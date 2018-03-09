Etikete Göre Haberler:
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9 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Oscar ödüllü Phantom Thread ve Direniş Karatay haftanın öne çıkan yapımları...
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2 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Ailecek Şaşkınız, Uğur Böceği (Lady Bird) ve Kızıl Serçe (Red Sparrow) öne çıkan yapımlar...
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!
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Bu hafta 10 yeni film vizyonda!
Assassin's Creed, haftanın öne çıkan filmi!
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Bu hafta 8 yeni film vizyonda!
Haftanın öne çıkan filmi, Brad Pitt ve Marion Cotillard'ı buluşturan Müttefik!
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Haftanın öne çıkan filmi, roman uyarlaması Trendeki Kız.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Tim Burton'un yeni filmi Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları ve Fatih Akın'dan Elveda Berlin, haftanın öne çıkan yapımları.
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Bu hafta 11 yeni film vizyonda!
Merakla beklenen Muhteşem Yedili vizyonda! Haftanın öne çıkan diğer yapımı ise Seren Yüce'nin yeni filimi Rüzgarda Salınan Nilüfer.
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Bu hafta 4 yeni film vizyonda
Köstebek ve Bridget Jones'un Bebeği haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Ben-Hur ve Sully haftanın öne çıkan filmleri.
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Bu filmlerin notunu siz belirlediniz
Seyircilerin, yaz aylarında vizyona çıkan filmler hakkındaki değerlendirmeleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Serinin merakla beklenen filmi Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, haftanın öne çıkan yapımı.
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Bu hafta vizyonda 4 yeni film var!
Tarzan Efsanesi bu haftanın öne çıkan yapımı.
Son Haberler
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Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.