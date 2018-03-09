Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Blake Lively'nin başrolünde olduğu Karanlık Sular ve Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı, bu haftanın filmleri.

Merakla beklenen Muhteşem Yedili vizyonda! Haftanın öne çıkan diğer yapımı ise Seren Yüce'nin yeni filimi Rüzgarda Salınan Nilüfer.

Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.

Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.

Serinin yeni filmi Çakallarla Dans 4, haftanın öne çıkan yerli filmi. Pastoral Amerika ve Savaş Çağrısı ise atlanmaması gereken seçenekler.

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