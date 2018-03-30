Bu hafta 9 film vizyona giriyor. 2'si yerli olmak üzere 9 filmi ''vizyona giren filmler'' haberimizde derledik. Vizyona giren yerli filmlerden Pişt hem komedi hem de korku türünde. Vizyona giren diğer yerli film Hayalet Dayı ise komedi türünde. İşte diğer vizyona giren filmler...