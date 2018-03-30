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30 Mart haftası yeni vizyon filmleri
Bu hafta 11 yeni film vizyonda!
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Vizyondaki filmler
Vizyona bu hafta 2'si yerli olmak üzere 8 film vizyona giriyor. Vizyona giren filmlerden dram, komedi, korku, animasyon türündeki filmleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte 19 haziran cuma vizyona giren filmler...
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Vizyona giren filmler
Bu hafta 9 film vizyona giriyor. 4'ü yerli olmak üzere 9 film komedi, aksiyon, dram, macera türünde. Vizyona giren filmler haberimizden sevdiğiniz türdeki filmlerin fragmanlarını izleyebilirsiniz. İşte 5 haziran Cuma günü vizyona giren filmler...
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Vizyona giren filmler
Bu hafta 9 film vizyona giriyor. 2'si yerli olmak üzere 9 filmi ''vizyona giren filmler'' haberimizde derledik. Vizyona giren yerli filmlerden Pişt hem komedi hem de korku türünde. Vizyona giren diğer yerli film Hayalet Dayı ise komedi türünde. İşte diğer vizyona giren filmler...
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22 Mayıs Cuma - Vizyona giren filmler
Bu hafta 11 film vizyona giriyor. Komedi, dram, korku, animasyona türünde ilgi çeken filmler bu hafta sinemalarda olacak. 5'i yerli 11 film vizyondaki filmler haberimizde. Haberimizin detayında filmlerin fragmanlarını ve filmlerin konularını bulabilirsiniz. İşte vizyondaki filmler...
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1 Mayıs Cuma günü vizyona giren filmler
Bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 8 film vizyona giriyor. Bu hafta vizyona giren aksiyon, dram, komedi türündeki filmler dikkat çekiyor. Altın Koza Film Festivali'nde 3 ödül alan Toz Ruhu da Cuma günü vizyona giren filmler arasında.
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