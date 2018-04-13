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Etikete Göre Haberler:

  • Vizyonda 4 yeni film var! Vizyonda 4 yeni film var!

    Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...

  • Bu hafta 6 yeni film vizyonda! Bu hafta 6 yeni film vizyonda!

    Hızlı ve Öfkeli 8, sonunda vizyonda!

  • Bu hafta 5 yeni film vizyonda! Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

    Serinin merakla beklenen filmi Resident Evil: Son Bölüm, bugün vizyona giriyor.

  • Bu hafta 3 yeni film vizyonda! Bu hafta 3 yeni film vizyonda!

    Oscar adayı filmler, Recep İvedik 5 ile vizyonda karşılaşıyor.

  • Bu hafta 10 yeni film vizyonda! Bu hafta 10 yeni film vizyonda!

    Assassin's Creed, haftanın öne çıkan filmi!

  • Bu hafta 8 yeni film vizyonda! Bu hafta 8 yeni film vizyonda!

    Haftanın öne çıkan filmi, Brad Pitt ve Marion Cotillard'ı buluşturan Müttefik!

  • Bu hafta 7 yeni film vizyonda! Bu hafta 7 yeni film vizyonda!

    Merakla beklenen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve İkinci Şans, haftanın filmleri.

  • Bu hafta 5 yeni film vizyonda! Bu hafta 5 yeni film vizyonda!

    Çağan Irmak'ın yeni filmi Benim Adım Feridun, yılın bilim kurgusu Geliş ve Viggo Mortensen'li Kaptan Fantastik, haftanın öne çıkan filmleri.

  • Bu hafta vizyonda 4 yeni film var! Bu hafta vizyonda 4 yeni film var!

    Tarzan Efsanesi bu haftanın öne çıkan yapımı.

  • Vizyonda 6 yeni film var Vizyonda 6 yeni film var

    'Mısır Tanrıları' ile 'Aşk ve Gurur ve Zombiler' haftanın öne çıkan yapımları...

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta Vizyondaki filmlerde bu hafta

    Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 5 film vizyondaki yerini alıyor. Vizyondaki filmlerden en dikkat çeken ise Cem Yılmaz'ın Ali Baba ve 7 Cüceler filmi. Bu haftanın bir diğer yerli filmi ise Erhan Güleryüz'ün yazıp yönettiği ''İçimde akan nehir'' filmi. İşte sinemaseverle buluşmaya hazırlanan diğer vizyondaki filmler...

  • Vizyondaki filmlerde tam 7 film var Vizyondaki filmlerde tam 7 film var

    Vizyondaki filmlerde bu hafta dram, korku, komedi, aksiyon, gerilim türündeki yapımlara doayacağız. 3'ü yerli olmak üzere 7 filmin vizyona girdiği bu hafta ödüllü yönetmen Emin Alper'in Abluka'sı sinemaseverle buluşuyor.

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta Vizyondaki filmlerde bu hafta

    Bu hafta komediye, gerilime, aksiyona, aşka doyacağınız 6 film vizyona giriyor. Vizyondaki filmlerden 2'si yerli. ''Hayat Öpücüğü'' ve ''Geniş Aile: Yapıştır'' vizyona giren yerli filmler. İşte vizyondaki filmlerin tamamını içeren haberimiz.

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta Vizyondaki filmlerde bu hafta

    Vizyondaki filmlerde bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak. Vizyondaki filmlerden 3’ü yerli. İşte filmlerin detaylı anlatımı ve fragmanlarıyla vizyondaki filmler haberimiz...

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta Vizyondaki filmlerde bu hafta

    Vizyondaki filmlerde bu hafta tam 13 film var. Vizyondaki filmlerin 4'ü yerli. Yerli filmlerden Kanlı Postal dikkat çeken konusuyla 12 Eylül’de Diyarbakır Cezaevi'nde yaşananları beyazperdeye aktarıyor. İşte korkudan, drama, komediden, aksiyona vizyona giren diğer filmler.

  • Vizyondaki filmler Vizyondaki filmler

    Türkiye sinemalarında bu hafta 3'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona giriyor. Vizyondaki filmlerde merakla beklenen minyonlar seyircisiyle buluşuyor. Yüksek temposu ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Taşıyıcı da vizyondaki filmler arasında. İşte vizyona giren diğer filmler hakkındaki detaylı haberimiz...

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta! Vizyondaki filmlerde bu hafta!

    Vizyondaki filmler! Bu hafta Türkiye sinemalarında 2'si yerli 9 film vizyona giriyor. Vizyondaki filmlerde aksiyon, dram, komedi, macera türündeki filmler sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

  • Vizyondaki filmler Vizyondaki filmler

    Türkiye sinemalarında bu hafta tam 7 film vizyona giriyor. Vizyondaki filmlerin tamamı ise yabancı. İşte aksiyondan, drama, komediden, korkuya vizyondaki filmler!

  • Vizyondaki filmler (24 Temmuz Cuma) Vizyondaki filmler (24 Temmuz Cuma)

    Vizyondaki filmlerde bu hafta 8 film sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacak. 1'i yerli 8 filmin vizyona gireceği bu hafta aksiyondan, romantik komediye, korku ve gerilim türündeki filmleri izleyebilirsiniz. İşte vizyondaki filmler haberimiz.

  • Vizyondaki filmlerde bu hafta! Vizyondaki filmlerde bu hafta!

    Vizyondaki filmlerde bu hafta 7 film sinemaseverlerle buluşacak. Vizyondaki filmlerden 2'si yerli. İşte filmlerin detaylı anlatımı ve fragmanlarıyla vizyondaki filmler haberimiz...

  • Vizyondaki filmler (03 Temmuz Cuma) Vizyondaki filmler (03 Temmuz Cuma)

    Bu hafta vizyona 6 yeni film giriyor. Vizyona giren filmlerden 6'sı da yabancı. Aksiyon, gerilim, korku türündeki filmler yabancı film tutkunlarını sinema salonlarında bekliyor. işte Türkiye sinemalarındaki vizyondaki filmler.

  • Vizyondaki filmler (26 Haziran Cuma) Vizyondaki filmler (26 Haziran Cuma)

    Vizyonda tam 10 film var bu hafta. Vizyondaki filmlerden 1'i yerli. Bilim kurgu, gerilim, dram, komedi, korku, animasyon türündeki diğer vizyondaki filmler konularıyla ve fragmanlarıyla haberimizde.

  • Bu hafta hangi filme gitmeli? Bu hafta hangi filme gitmeli?

    Eleştirmenler, vizyona giren filmleri sizin için puanladı.

  • 15 mayıs cuma vizyona giren filmler 15 mayıs cuma vizyona giren filmler

    Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 10 film vizyona giriyor. Vizyona giren dram, korku, komedi, aksiyon, macera türündeki filmleri haberimizde görebilirsiniz. İşte vizyona giren filmler...



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