Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 5 film vizyondaki yerini alıyor. Vizyondaki filmlerden en dikkat çeken ise Cem Yılmaz'ın Ali Baba ve 7 Cüceler filmi. Bu haftanın bir diğer yerli filmi ise Erhan Güleryüz'ün yazıp yönettiği ''İçimde akan nehir'' filmi. İşte sinemaseverle buluşmaya hazırlanan diğer vizyondaki filmler...