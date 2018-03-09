Etikete Göre Haberler:
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Özgürlüğün Elli Tonu gişede liderliği aldı
Fifty Shades serisinin üçüncü ve son filmi Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed), açılış hafta sonunda elde ettiği $38,8 milyonla Box Office ABD'nin zirvesine yerleşti
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Merakla beklenen Özgürlüğün Elli Tonu vizyonda!
Bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor. Serinin üçüncü filmi olan Özgürlüğün Elli Tonu, sevgililer gününe özel yine 14 şubat haftasında vizyonda olacak
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Bu hafta 7 iddialı yapım vizyona giriyor
2 Şubat haftasında vizyona 7 yeni yapım giriyor
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Vizyonda 7 yeni film var
'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 4 yeni film var!
Arif v 216 haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda 6 yeni film var
'Jumanji: Vahşi Orman' ve 'Muhteşem Showman' haftanın iddiali yapımlarından...
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Vizyonda 8 yeni film var
Acı Tatlı Ekşi ve Martıların Efendisi haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Vizyonda 7 yeni film var
Star Wars: Son Jedi sinemalarda...
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Vizyonda 8 yeni film var
Öteki Taraf ve Maide'nin Altın Günü haftanın iddialı yerli yapımlarından...
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Vizyonda tam 10 yeni film var
Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Aile Arasında haftanın iddalı yapımlarından...
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Vizyonda 5 yeni film var
Kardeşim Benim 2 haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda tam 10 yeni film var
Justice League: Adalet Birliği haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 7 yeni film var
Yol Ayrımı haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 6 yeni film var
Ketenpere, OHA Diyorum ve Dünyanın En Güzel Kokusu 2 haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 4 yeni film var!
Thor: Ragnarok haftanın öne çıkan yapımı...
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Vizyonda 7 yeni film var!
'İlk Öpücük', 'Bölük' ve 'Damat Takımı' haftanın yerli yapımları...
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Vizyonda 7 yeni film var!
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 8 yeni film var
Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı haftanın öne çıkan yapımı.
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Vizyonda 8 yeni film var
Kurtlar Vadisi Vatan, Firardayız, Damat Koğuşu, Benim Varoş Hikayem haftanın yerli yapımları.
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Vizyonda 7 yeni film var
Ay Lav Yu Tuu, Atçalı Kel Mehmet ve Tarla haftanın yerli yapımları.
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Bu hafta 6 yeni film vizyonda!
Marvel'ın alametifarikası Doktor Strange ve beklenen Türk filmi Dağ 2 vizyonda!
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Bu hafta 7 yeni film vizyonda!
Jack Reacher Asla Geri Dönme ve İkimizin Yerine, haftanın öne çıkan filmleri.
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Ramazan Bayramı'nda vizyonda neler var?
Uzun tatil boyunca sinemada izleyebileceğiniz filmleri derledik.
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Vizyonda 8 yeni film var
'Orman Çocuğu' ve 'Bekar Yaşam Kılavuzu' haftanın öne çıkan yapımları...
Son Haberler
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37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
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Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
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Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.