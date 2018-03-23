Etikete Göre Haberler:
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9 yeni film vizyonda!
Popüler oyunun merakla beklenen filmi Warcraft ve Vurgun haftanın öne çıkan yapımları.
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Warcraft'tan yeni fotoğraflar
Warcraft filminden yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor.
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Yılın en çok beklenen filmleri
2016'nın en çok beklenen 10 filminin listesi.
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Warcraft'tan altyazılı yeni fragman
WOW hayranlarının merakla beklediği filmden yeni fragman geldi.
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Warcraft'tan aksiyon dolu yeni fragman
Warcraft'tan aksiyon dolu yeni bir TV spotu daha yayınlandı...
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Warcraft'ın set fotoğrafları yayında
Dünyaca ünlü video oyunu Warcraft'ın film uyarlamasına ait set fotoğrafları yayınlandı…
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Warcraft'tan yepyeni bir video!
Warcraft'ın film uyarlamasından yeni görüntüler gelmeye devam ediyor...
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Merakla beklenen ''Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması'' fragmanı
Sinemaseverlerin merakla beklediği özellikle video oyununun hayranları tarafından ilgiyle beklenen Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi ilk fragmanıyla büyük ses getirdi. Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması Duncan Jones'un yönetmenliğinde 2016'nın Haziran ayında vizyona girecek.
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Warcraft ilk fragmanıyla karşınızda
Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması'ndan Türkçe altyazılı fragman ve afiş yayınlandı.
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Warcraft filminden ilk teaser
2016'nın merakla beklenen yapımlarından Warcraft teaser videosu ile karşınızda...
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