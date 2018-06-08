Etikete Göre Haberler:
-
Merakla beklenen ''Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması'' fragmanı
Sinemaseverlerin merakla beklediği özellikle video oyununun hayranları tarafından ilgiyle beklenen Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması filmi ilk fragmanıyla büyük ses getirdi. Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması Duncan Jones'un yönetmenliğinde 2016'nın Haziran ayında vizyona girecek.
Son Haberler
-
Natalie Portman evli bir astronot oluyor!
Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği drama ve bilim kurgu filmi Pale Blue Dot oyuncu kadrosunu genişletiyor
-
Haziran ayında yazlık sinema!
Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor.
-
Serenity, Eylül'de sinemalarda!
Matthew McConaughey ve Anne Hathaway başrollü gizem gerilim filmi Serenity'den taze bilgiler...
-
First Man fragmanı yayınlandı!
Ryan Gosling, Neil Armstrong'u canlandırıyor.