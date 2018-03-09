Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Son zamanlarda çok fazla ilgi görmese de bir kitlenin odak noktası haline gelmiş lego filmlerini sizler için listeledik.

Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'te bir uçak milyon dolara mal olacak.

Sevilen oyuncu bir röportajda "bu aralar bir başka Sherlock Holmes filmi için konuşuyoruz" şeklinde konuştu.

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.