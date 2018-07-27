Etikete Göre Haberler:
-
Yenilmezler ekibinden kimler geri dönecek?
Avengers: Infinity War filminde Thanos’un planı yüzünden kül olup uçan Avengers kahramanlarından hangileri geri dönebilecek.
-
Zirvedeki isim Otel Transilvanya 3
Sinemaseverler bu hafta sonu Otel Transilvanya 3’e koştu.
-
Ant-Man and the Wasp zirvede!
Box Office Türkiye rakamlarına göre Ant-Man and the Wasp, ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de gişenin lideri oldu.
-
6 Temmuz vizyona giren filmler
Bu hafta sinema salonlarında 3'ü yerli 8 film vizyona girecek. Haftanın favorisi Ant-Man ve Wasp!
-
Merakla beklenen Ant-Man and the Wasp'ten ilk fragman yayınlandı
Peyton Reed'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Ant-Man and the Wasp'ten fragman yayınlandı
Son Haberler
-
Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor
Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.
-
‘Engin’le uyum sağladık’
Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu kafede görüntülendi.
-
Pokemonlar geri dönüyor
Yeni Pokemon filmi The Power Us’tan ilk fragman yayınlandı.
-
Venom: Zehirli Öfke’den fragman geldi
Tom Hardy’li Venom: Zehirli Öfke filminin Türkçe altyazılı fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.